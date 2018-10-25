Безопасность на дорогах | Кворум ч. 2

Часть 2

Состояние дорог: действительно все так плохо?

Наказания и ограничения

Гости: Председатель ОО "Национальная платформа безопасности движения" Алексей Павловский, руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов, депутат Киевсовета, член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы Сергей Майзель, правозащитник Эдуард Багиров, юрист Центра демократии и верховенства права Петр Король.