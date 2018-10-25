Безопасность на дорогах | Кворум ч. 2

Безопасность на дорогах | Кворум ч. 247Читать материал на украинском
Часть 2
Состояние дорог: действительно все так плохо?
Наказания и ограничения
Гости: Председатель ОО "Национальная платформа безопасности движения" Алексей Павловский, руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов, депутат Киевсовета, член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы Сергей Майзель, правозащитник Эдуард Багиров, юрист Центра демократии и верховенства права Петр Король.
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