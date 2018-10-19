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Международные соглашения Украины: чего ждать в будущем | Кворум ч. 1

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Часть 1

Первые международные договоры Украины

Просмотр международных соглашений Украины

Гости: председатель Общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж, руководитель "Украинского координационного совета" Андрей Хома, активист общественного движения "Відсіч" Сергей Оснач, военный дипломат, экс-военный представитель миссии Украины при НАТО, председатель Общественного совета при Министерства обороны Украины Петр Гаращук.

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