Международные соглашения Украины: чего ждать в будущем | Кворум ч. 1

Международные соглашения Украины: чего ждать в будущем | Кворум ч. 1102Читать материал на украинском
Часть 1
Первые международные договоры Украины
Просмотр международных соглашений Украины
Гости: председатель Общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж, руководитель "Украинского координационного совета" Андрей Хома, активист общественного движения "Відсіч" Сергей Оснач, военный дипломат, экс-военный представитель миссии Украины при НАТО, председатель Общественного совета при Министерства обороны Украины Петр Гаращук.
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