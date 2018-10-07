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Отопительный сезон: Украина готова? | Кворум ч. 2

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Часть 2

Субсидии: для кого "дешевле"?

Центральное отопление и ОСМД

Гости: Председатель Совета биоэнергетической ассоциации Владимир Майстришин, член коллегии Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева, эксперт по энергоэффективности, менеджер энергосервисной компании ДТЭК Антон Ковалишин, эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

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