Отопительный сезон: Украина готова? | Кворум ч. 2

Отопительный сезон: Украина готова? | Кворум ч. 251Читать материал на украинском
Часть 2
Субсидии: для кого "дешевле"?
Центральное отопление и ОСМД
Гости: Председатель Совета биоэнергетической ассоциации Владимир Майстришин, член коллегии Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева, эксперт по энергоэффективности, менеджер энергосервисной компании ДТЭК Антон Ковалишин, эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.
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