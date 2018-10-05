Отопительный сезон: Украина готова? | Кворум ч. 1

Часть 1

Тарифы - вечная боль. Готовы ли украинцы к отопительному сезону?

Гости: Председатель Совета биоэнергетической ассоциации Владимир Майстришин, член коллегии Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева, эксперт по энергоэффективности, менеджер энергосервисной компании ДТЭК Антон Ковалишин, эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.