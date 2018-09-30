Арсенал ВСУ: что производим и чем воюем | Кворум ч.2

Арсенал ВСУ: что производим и чем воюем | Кворум ч.290Читать материал на украинском
Часть 2
- Реформа оборонной промышленности: перевооружение армии, качество, госзаказ.
- Экспорт нашего оружия и импортируемое нам оружие и технологии.
Гости: Капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах, блоггер, журналист Лариса Волошина, эксперт по международным вопросам Ирина Верещук, директор ЗАО НПО "Практика", директор по внешним связям ГС "Лига оборонных предприятий Украины" Юлия Высоцкая.
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