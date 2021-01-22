Украинские курсантки МВД похвастались клипом с полицейским РФ

Виктория Довгань Видео 17:09, 22.01.2021 Обновлено: 17:29, 22.01.2021

Курсантки одного из украинских вузов Министерства внутренних дел Украины опубликовали в соцсети ролик при участии полицейского из России. В каком именно городе нашей страны произошел скандальный инцидент, неизвестно.

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