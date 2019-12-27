Курс доллара в 2020 году: прогноз экономиста

Экономист Игорь Гарбарук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он спрогнозировал курс доллара на 2020 год.

"На самом деле та ситуация, которая происходит на сегодняшний день, она не имеет ничего общего с экономическими процессами. Мы же понимаем, что ключевыми факторами, которые способствовали укреплению украинской национальной валюты, которая побила все рекорды и стала первой валютой в мире по укреплению на 19 % с начала года, стали факторы, которые относятся не к экономической плоскости, а к управленческой. За счет того, что было неправильное планирование прошлого года, министерство финансов вместе с Нацбанком занялись продажей облигаций внутреннего государственного займа. И напродавали их столько, что привели в страну спекулятивный капитал, создав новую дыру в бюджете", – заявил экономист.

По его мнению, в Украине сейчас образовалась финансовая пирамида, и факторы выхода из этой пирамиды могут быть совершенно разными.

"Если в Украину в ближайшем будущем войдут деньги из МВФ, то это будет мягкий сценарий выхода из этой ситуации, а если не зайдут, то доллар может стоить и больше 30 гривен", - отметил Гарбарук.

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