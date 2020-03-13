Курс доллара, переговоры в Минске и Сергей Сивохо: комментарий Николая Томенко
Украинский политик, глава политической партии Громадський рух "Рідна країна" Николай Томенко стал гостем прямого эфира ObozTV.
Он дал прогнозы относительно будущих переговоров в Минске и встречи в нормандском формате.
Политик также прокомментировал срыв "Платформы примирения", которую пытался запустить Сергей Сивохо.
Николай Томенко высказался и по поводу падения курса гривни и экономического кризиса в Украине.
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