Культурный феномен: об украинских балконах сняли кино
Украинская традиция расширять жизненное пространство за счет балконов, заинтересовала студию Minimal Movie, которая при поддержке Украинского культурного фонда готовит к выпуску фильм Enter Through The Balcony ( "Вход через балкон").
Авторы попытались разбираться в том, почему большинство балконов в Украине выглядят именно так, почему украинцы так не любят советскую архитектуру, и как принять то, чего уже не исправить.
Съемки проходили в восьми городах - Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Днепропетровске, Виннице, Полтаве и Горишних Плавнях, где к съемочной группе присоединились архитекторы, антропологи, социологи, историки и урбанисты.
В соцсетях уже появился первый тизер фильма, выход которого планируется в 2020 году.
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