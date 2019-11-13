Культурный феномен: об украинских балконах сняли кино

Украинская традиция расширять жизненное пространство за счет балконов, заинтересовала студию Minimal Movie, которая при поддержке Украинского культурного фонда готовит к выпуску фильм Enter Through The Balcony ( "Вход через балкон").

Авторы попытались разбираться в том, почему большинство балконов в Украине выглядят именно так, почему украинцы так не любят советскую архитектуру, и как принять то, чего уже не исправить.

Съемки проходили в восьми городах - Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Днепропетровске, Виннице, Полтаве и Горишних Плавнях, где к съемочной группе присоединились архитекторы, антропологи, социологи, историки и урбанисты.

В соцсетях уже появился первый тизер фильма, выход которого планируется в 2020 году.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!