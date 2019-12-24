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24 декабря • обновлено в 16:26
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Куда Украина потратит 3 млрд, полученные от Газпрома

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НАК "Нафтогаз Украины" использует на несколько целей 3 млрд долларов, которые российский энергетический монополист "Газпром" должен выплатить по решению Стокгольмского арбитража.

"Во-первых, у "Нафтогаза" есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов", – сообщил народный депутат от партии "Слуга народа", глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус в эфире hromadske.

"Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно", – добавил Герус.

По его словам, 3 млрд долларов, которые согласился выплатить "Газпром", является ощутимой суммой для "Нафтогаза".

"И третье – "Нафтогаз" это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства – это пополнение государственного бюджета", – резюмировал глава энергетического комитета Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа.

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