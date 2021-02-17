В Киеве не успевают вывозить мусор

Олег Тимченко Видео 15:36, 17.02.2021 Обновлено: 15:41, 17.02.2021

В Киеве коммунальные службы не успевают вовремя вывозить бытовые отходы. Во дворах появились огромные кучи мусора.

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