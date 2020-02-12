Крым превращается в пустыню, ситуация критическая: экс-глава Совета Министров АР Крым

Ексголова Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Анны Нитченко.

Он прокомментировал, возможен ли компромисс в вопросах Крыма и Донбасса.

"На самом деле идея компромисса принадлежит не Давиду Арахамия и не депутатам от "Слуги народа", это была моя идея, я озвучил ее несколько месяцев назад. Я считаю, что Украина в свое время очень правильно поступила, когда закрыла Северо-Крымский канал. Но я четыре года руководил Севастополем и семь лет Крымом, поэтому я знаю, что на самом деле Крым сейчас превращается в пустыню. Если же говорить о путях решения этого вопроса для Крыма, то с Кубани воду нельзя подать никоим образом. После Афганистана, в 1985 году я работал над строительством этого канала, я знаю, насколько это сложное сооружение, и я знаю, что сейчас оно почти уничтожено, а на то, чтобы его восстановить нужно несколько миллиардов долларов", - заявил Куницын.

Он отметил, что Украина в свое время не просто так построила канал для Крыма. По его словам, на 85% все потребности орошения закрывались днепровской водой, а Крым для Украины на 40% был дотационным регионом.

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