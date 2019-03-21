Кримінальні “бебі-бокси” | Альо, гараж! REBOOT #226

Кримінальні “бебі-бокси” | Альо, гараж! REBOOT #226133Читать материал на украинском
Генеральна Прокуратура України здивувала повідомленням про початок кримінального провадження за фактом завищення ціни і низької якості товарів для дітей, що входять в набори немовлят "пакунок маляти". Який протягом певного часу рекламували наші урядовці і особисто пан Прем’єр-Міністр.
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