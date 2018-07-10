“Крепость из д*рьма”: поляк оскандалился заявлением об Украине 381

Польский журналист Якуб Корейба, выступая на российском телевидении, оскандалился циничным заявлением о том, что современная Украина — это крепость, которую строят из д*рьма.

Свою бредовую точку зрения он озвучил, комментируя возмущение России из-за приветствия "Слава Украине", произнесенного хорватским футболистом Домагоем Видой после победы его сборной в матче против страны-хозяйки чемпионата мира. Дискуссия, оскорбляющая украинское государство, произошла между ним и пропагандистами в эфире программы "Время покажет" на "Первом канале".