Кравчук заявил, что Украина не будет воевать с РФ

Кравчук заявил, что Украина не будет воевать с РФ66
Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил в эфире российского пропагандистского телевидения с заверениями в том, что Украина никогда не будет воевать против России.
Нелепое обещание он озвучил на программе "60 минут" телеканала "Россия 1", пытаясь оправдаться перед оккупантами за наращивание вооружения ВСУ.
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