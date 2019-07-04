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Кравчук заявил, что Украина не будет воевать с РФ

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Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил в эфире российского пропагандистского телевидения с заверениями в том, что Украина никогда не будет воевать против России.

Нелепое обещание он озвучил на программе "60 минут" телеканала "Россия 1", пытаясь оправдаться перед оккупантами за наращивание вооружения ВСУ.

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