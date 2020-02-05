Кравчук на росТВ сделал скандальное заявление о декоммунизации

Первый президент Украины Леонид Кравчук снова выступил со скандальным заявлением на российском пропагандистском телевидении.

Он предложил переписать закон о декоммунизации, чтобы спасти памятники палачу украинцев Жукову и другую советскую символику в Украине. Своей идеей он поделился с рупорами Кремля в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1" во время обсуждения снос последнего барельефа Жукову в Одессе.

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