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7 февраля • обновлено в 08:37
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Кравчук на росТВ сделал скандальное заявление о декоммунизации

1.8т
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Первый президент Украины Леонид Кравчук снова выступил со скандальным заявлением на российском пропагандистском телевидении.

Он предложил переписать закон о декоммунизации, чтобы спасти памятники палачу украинцев Жукову и другую советскую символику в Украине. Своей идеей он поделился с рупорами Кремля в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1" во время обсуждения снос последнего барельефа Жукову в Одессе.

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Место
Россия Москва
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