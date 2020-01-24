Красное не надевать: как правильно встретить Китайский Новый год

Астролог, маг ведической традиции, руководитель международной философской школы "Пуратана Гухья Мага Веда" Игорь Мехеда в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Cтудии OBOZREVATEL".

Он рассказал, как правильно встречать Китайский Новый год 25 января.

"Нужно накрывать стол и приглашать за этот стол родственников и друзей. Желать друг друга счастья, здоровья, успехов. На этом столе обычно блюда из риса – рисовые сладкие шарики, рисовая лапша, рисовый хлеб, а также вареники и пельмени – цзяоцзы на китайском языке – а также обязательно рыба. Потому что слово "рыба" в китайском языке и слово "богатство, счастье" – синонимы. Если есть на столе рыба – значит, будет счастье", - заявил астролог.

"Если мы берем традиции Азии, то апельсины и мандарины – символ солнца. Чтобы солнце светило в судьбе каждого человека, апельсины и мандарины традиционно дарят или даже есть такой обычай: закатывают в дом с порога. Их должно быть девять или число, кратное девяти. Во всех числовых языках, девятка – символ высшего совершенства", - добавил он.

Мехеда также рассказал о днях силы в 2020 году и назвал из даты.

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