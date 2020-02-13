Украинская мечта: из телевизионной массовки в кресло премьер-министра

Карьерные взлеты членов "команды Зеленского" стоят того, чтобы быть увековеченными в современном украинском сериале, жанр которого можно описать, как комедийный триллер с элементами политической эротики.

Спасти страну от каскада прекрасных открытий команды президента Украины Владимира Зеленского может только апокалипсис; только после этого у нашей страны есть шанс начать жизнь с новой страницы. Всемирный потоп или еще что-то из библейских расправ.

Политические заявления надрепов из фракции "Слуга народа", оправдания и обвинения журналистов и граждан в "неправильном понимании", это то, чему научились в Трускавце вчерашние актеры второго плана юмористических шоу и актеры массовых сцен, а по-простому, телевизионная массовка.

С понедельника по пятницу, только до 17 февраля, смотрите на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!" в 10:00.

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