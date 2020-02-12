Отставка Андрея Богдана: как это было

Среди многочисленных версий и интерпретаций того, как же состоялась отставка Андрея Богдана с должности руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского, журналисты выпускают один нюанс.

По словам источников "Украинской правды", Богдан 10 февраля собирал своих заместителей и дал понять, что уходит в отставку. В частности, он сказал: "Теперь каждый сам за себя". Получается, теперь месье Богдан перестал быть "мушкетером короля", которые, как известно, "один за всех и все за одного".

То, кем же теперь он стал? Возможно теперь он "галантерейщик Бонасье", перешедший на службу к "кардиналу Мазарини"?

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