Внутренний документ Fox News предостерегает журналистов и ведущих эфира от цитирования и распространения информации собственных же экспертов.

В документе под названием Ukraine, Disinformation, & the Trump Administration, подготовленном политическим экспертом Fox News Брайаном Мерфи, говорится, что некоторые гости эфира могут активно распространять дезинформацию.

В частности, речь идет о Джоне Соломоне, который, по мнению Мерфи, сыграл "беспрецедентную роль в формулировании и распространении пропаганды, касающейся Украины" и клевете на страну. А вот, например, телеведущий Fox News Шон Ханит неоднократно называл Соломона - журналистом-расследователем.

Второй источник дезинформации, на который обращает внимание Мерфи - это бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Документ также отрицает доверие в отношении личного адвоката Трампа и частого гостя Fox News Руди Джулиани. В то время, как бывший мэр Нью-Йорка регулярно появлялся на Fox News, чтобы оправдать свои попытки в оказании давления на украинское правительство, для расследования дела сына бывшего вице-президента Джо Байдена, Хантера, от имени Трампа, Мерфи утверждает, что Джулиани легко справлялся с надувательством и дезинформацией в украинском вопросе.

Мерфи пишет, что Джулиани имеет "высокую склонность к дезинформации", что распространяется украинцами, такими как Виталий Луценко и Дмитрий Фирташ. В документе отмечается, что два обвиняемых приятеля Джулиани, Лев Парнас и Игорь Фруман, имели "сильные финансовые связи с Фирташем".

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