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10 февраля • обновлено в 20:56
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Пытки Евровидением: чье участие в отборочном полуфинале надо было сократить до минимума

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Восемь музыкальных номеров конкурсантов первого полуфинала отбора на Евровидение продолжались более трех с половиной часов. И иногда выдержать это издевательство было крайне трудно.

И здесь речь идет не о выступлениях музыкантов. Потому что они представляли различную музыку и энергетику, которая не может нравиться всем одинаково. Речь идет в первую очередь о Сергее Притула, которому уже в очередной раз не хватило такта и чувства меры в "шутках", содержание и форму которых он уже традиционно с шоу "Варьяты" на любую другую телевизионную площадку.

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