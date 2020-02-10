Праздник кумовства и русского языка на ''самом патриотическом'' ТВ-канале Украины

К участию в десятом юбилейном сезоне "Голоса" на 1+1, похоже готовы пригласить всех, кто хоть как-то причастен к другим проектам на этом ТВ-канале.

После четвертого эфира трудно уже и вспомнить всех тех, кого затянули к участию в этом песенном конкурсе "по блату". Танцоры и сценаристы других шоу, бэк-вокалисты, участники предыдущих "Голосов" - и взрослых, и детских. Поэтому, справедливо возникает вопрос о том, какова цель такого "кстинга"? На 1+1 пытаются действительно привлечь дополнительный интерес к программе и поднять ей рейтинг или существуют какие-то другие "неформальные" договоренности?

Поэтому неизвестно, увидим действительно настоящие таланты в прямых эфирах.

С понедельника по пятницу, только до 17 февраля, смотрите на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!" в 10:00.

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