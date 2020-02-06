Эффект бумеранга: с чем связаны обыски у депутата Дубинского

Обыски и изъятие компьютерной техники в офисе проекта "Секретные материалы" (1+1), что проводили сотрудники СБУ, формально связанные с записью совещаний у премьера Алексея Гончарука.

Но то, что политики, которые являются выходцами из одного медиа-холдинга начинают выяснять отношения явно указывает на то, что монолитное большинство в "Слуге народа" не более, чем политтехнологический ход. Накануне обыска депутат (и звезда телевизионных "расследований"), который в течение последнего года "специализировался" на "делах Порошенко", вдруг переключился на своих коллег по президентской фракции, используя при этом эмоциональную и мотивационную риторику своего бывшего "клиента", пятого президента Украины Петра Порошенко.

С понедельника по пятницу, только до 17 февраля, смотрите на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!" в 10:00.

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся