Самый обаятельный и привлекательный: на ТВ-экраны вышел новый сериал с актером секс-символом

На ТВ-канале ICTV вышел новый сериал "Участковый с ДВРЗ", который имеет два неоспоримых плюса: он украиноязычный и в нем играет Вячеслав Довженко. На этом преимущества сериала заканчиваются.

Горечь и несправедливость жизни народная мудрость воплотила в пословицы "Кому в жизни не везет, тот живет на ДВРЗ", что, по мнению социума не в состоянии передать мысль о том, что "Жизнь дала трещину - переехал на Троещину".

Именно работу участкового в киевском районе ДВРЗ (Дарницкий вагоно-ремонтный завод), для привлечения зрителей на телеканал, было решено воплотить в форму иронического детектива. Но воплощение на экране работы честного и неравнодушного участкового Бондаря, который не готов повиноваться устоявшемуся укладу, а вступающего в неравную борьбу за справедливость и порядок, не может скрыть плохой и неестественный украинский язык и неубедительную игру других актеров, за работу которых не стоило и платить.

С понедельника по пятницу, только до 17 февраля, смотрите на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!" в 10:00.

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