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14 ноября • обновлено в 11:06
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Коти проти плівки

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В мережі з'явилося відео про котів, над якими поставили експеримент.

Коти проти плівки

скріншот з відео

Між кімнатами натягли плівку з поліетилену, з одного боку розмістили котиків, а з іншого - іграшки.

Коти проти плівки

скріншот з відео

Після цього їх почали розважати і змушувати перейти в іншу кімнату.

Перші спроби викликали у котів здивування, але з часом перепону було прорвано.

Коти проти плівки

скріншот з відео

Під час експерименту жоден з котів не постраждав.

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