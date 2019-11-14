Коти проти плівки

В мережі з'явилося відео про котів, над якими поставили експеримент.

скріншот з відео

Між кімнатами натягли плівку з поліетилену, з одного боку розмістили котиків, а з іншого - іграшки.

скріншот з відео

Після цього їх почали розважати і змушувати перейти в іншу кімнату.

Перші спроби викликали у котів здивування, але з часом перепону було прорвано.

скріншот з відео

Під час експерименту жоден з котів не постраждав.

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