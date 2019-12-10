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10 декабря • обновлено в 16:42
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Кот против пылесоса

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Иногда кошки или коты боятся пылесоса по вине владельца. Стойкая непереносимость пылесоса бывает, например, после того, как владельцы разок-другой включают прибор во время сна питомца. Внезапный громкий шум заставляет животное подрываться с места, чтобы найти безопасное укрытие.

Кот против пылесоса

Кот против пылесоса

Скриншот из видео

Кот против пылесоса

Кот против пылесоса

Скриншот из видео

Котик просто не в силах молниеносно определить, не несет ли сильный шум опасности. Бывают и такие ситуации, когда некоторые "шутники" пытаются засосать хвост или лапку животного в трубу гудящей машины. А кое-кто с помощью пылесоса старается избавить животных от отмерших шерстинок и частичек кожи, хотя делать такое, безусловно, не следует.

Кот против пылесоса

Кот против пылесоса

Скриншот из видео

Кот против пылесоса

Кот против пылесоса

Скриншот из видео

Надо ли говорить, что после такого любой питомец будет приходить в ужас при одном только виде ненавистного пылесоса?

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