Иногда кошки или коты боятся пылесоса по вине владельца. Стойкая непереносимость пылесоса бывает, например, после того, как владельцы разок-другой включают прибор во время сна питомца. Внезапный громкий шум заставляет животное подрываться с места, чтобы найти безопасное укрытие.

Кот против пылесоса Скриншот из видео

Кот против пылесоса Скриншот из видео

Котик просто не в силах молниеносно определить, не несет ли сильный шум опасности. Бывают и такие ситуации, когда некоторые "шутники" пытаются засосать хвост или лапку животного в трубу гудящей машины. А кое-кто с помощью пылесоса старается избавить животных от отмерших шерстинок и частичек кожи, хотя делать такое, безусловно, не следует.

Кот против пылесоса Скриншот из видео

Кот против пылесоса Скриншот из видео

Надо ли говорить, что после такого любой питомец будет приходить в ужас при одном только виде ненавистного пылесоса?

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