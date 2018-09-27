Кот призвал Россию превратить Украину во вторую Сирию 132

Скандальный украинский ведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана", а после победы Революции Достоинства сбежал в Москву, одобрил решение России снабдить войска президента Сирии Башара Асада системами ПВО С-300 и призвал сделать то же самое в Украине.

Более того, поддержку кровопролитных войн таким способом он назвал соответствующей библейскому правилу "когда тебя ударили по левой щеке, подставь правую". Столь циничную точку зрения Кот озвучил в эфире пропагандистской программы "Место встречи" на телеканале НТВ.