Боїтеся короновірусу?! Корвалоло-вірус, що вже зробив наркозалежними мільйони людей по всьому світові, на повні легені розлітається по Україні і вбиває цілі покоління здорових чоловіків та жінок!

На зайкайфованих бабусь та старців-торчків вже дивитися не можуть працівниці аптек. Твердять, завдяки накротикам у його складі корвалол лише створює у хворого відчуття полегшення! Жодну хворобу він не лікує, а лише прикриває розвиток недуги і зводить людей у могили!

Ви ще не стали наркоманом?!

Займайте чергу за дозою, якщо у вашому районі чи місті є фармацевтичні фабрики!

Навіть якщо Ви просто проїзджаєте повз них на роботу чи дихаєте повітрям з підвітренного до фармзаводів боку!

Викиди у повітря складових корвалолу і наступне їхнє вдихання робить усіх оточуючих буквально наркозалежними!

І чим більше викидів, тим більша потрібна доза! Й більше грошей!

Саме так карають людей, точніше, нелюдів, за підсадку молоді на наркотики. А якої ж кари заслуговують наркоділки, які підсаджують на кайф мільйони дідусів та бабусь?!

По-перше - на фенобарбітал. Цей препарат, як вказано у Вікіпедії, заборонений по усьому світові більшістю дипломованих фармакологів, оскільки належить до 1 групи наркотичних засобів. По-друге, на барбітурат, півтора грами якого можуть паралізувати людину й навіть вбити її.

Мільярдні збори на "корвалолі" з мільйонів залежних від нього літніх українців підприємство "Фармак" хоче збирати тільки у власну касу і через суди домагається монопольного права на випуск нарко-"корвалолу".

Молнія!

Дивіться, щоб не вбило!

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!