КОРОНОВІРУС - НА РУКУ КРИМІНАЛІТЕТУ!
Терміново! "Молнія"! Це небезпечно! Дивіться, щоб не вбило!
Тотальний карантин в Україні і атака короно-вірусом навіть зірок голівуду,катастрофічний обвал російської економіки і за місяць - повномасштабна українська криза, спустошені валютні резерви країни і нестримне знецінення нашої гривні!Все це - через повне безвладдя у державі!
Як рятувати країну - ламає голову Державне управління справами при Президентові України.
Її керівник Сергій Борзов не може допомогти навіть рідній дружині - Ірині. Депутатша "Слуги народа" прямо у Верховній Раді б'є на сполох через безлад в країні криміналітет пішов у наступ. Прямо на її рідний округ.
У місті Жмеринка прямо в мерії відморозки під прикриттям поліції пробивали людям голови і ламали їм грудини й ребра ніжками від стільців. Посеред білого дня прямо перед камерами на сесії міської ради. Серед бєспрєдельщиків-костоломів виявили кураторів кривавого дебошу - жмеринських можновладців із місцевим криміналітетом, які фізично видворили діючого мера і тепер намагаються його взагалі прибрати-вбити.
За найдорожчий в країні жмеринський басейн- мільйон долларів, ще мільйон доларів - за новий жмеринський стадіон. А за півроку - цілий мільярд гривень в бюджеті новоствореної ОТГ(об'єднаної територіальної громади). Саме за цей ярд і бьється жмеринський кримінал.
Керівника Жмеринки просто на ганку крутять з хабарем столичні прокурори, але навіть їм не під силу підняти з землі 260 кг живої ваги! Тож хабарник досі на волі і відплачує судді по його карній справі цілими квартирами.
Розвішані по всій Жмеринці біг-борди з біг-мордою доводять її до сказу. А опитування ставлення до неї жмеринчан завершується брутальним побиттям дівчат-соціологів і фактичним скаліченням хлопців-активістів.
Центральна влада у регіоні бездіє - бо обласна адміністрація просто вмиває руки у все тому ж найдорожчому в країні корупційно-аварійному жмеринському басейні, дах якого будь-якої миті ризикує поховати під собою сотні довірливих жмеринчан.
"Молнія"! Дивіться, щоб не вбило!
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