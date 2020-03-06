Коронавирус в Ватикане: заражены новые страны

В Ватикане утром 6 марта подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19 из Китая.

Об этом сообщает Repubblica.it. Все амбулаторные службы временно приостановили работу для дезинфекции.

"Подразделение по оказанию первой помощи продолжает функционировать. Управление здравоохранения и гигиены принимает меры для информирования компетентных итальянских органов", – говорится в сообщении.

В Италии от коронавируса скончались 148 человек, заразились 3858.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 6 марта, в мире зафиксировано более 97 381 случая заболевания пневмонией, которую вызывает коронавирус COVID-19.

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