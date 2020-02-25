Коронавирус в Италии: комментарий местной жительницы

Жительница Италии Людмила Амбросимова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала ситуацию со вспышкой коронавируса в Италии.

"Я проживаю в городе, где были уже выявлены случаи коронавируса. У нас в городе спокойно, но паника чувствуется. Супермаркеты пустые. Есть мясо, но его очень мало, нет средств личной гигиены. Те украинцы, которые живут на территории Италии, они спокойно это воспринимают, но есть обеспокоенность относительно того, что многие люди летят из Италии, и проблема в том, что отследить тех, кто прибыл из Италии, сложно, ведь многие рейсы проходят с пересадками", - заявила жительница Италии.

По ее словам, некоторые районы в Италии, где много людей заболело, уже изолировали, и ситуация контролируется.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!