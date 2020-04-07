Коронавирус ударил по рынку труда. Итоги на карантине. день 22
Риск дефолта: "Антиколомойський законопроект" - кто и зачем тормозит его принятия
Ярослав Желесзняк, народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
Обвалились цены на арендованном жилье. Спрос снизился в пять раз
Есть ли на рынке украинской недвижимости иммунитет к коронавируса?
Елена Шуляк, народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства
О медпомощь людям, которые болеют не коронавируса
Александр Литус,
доктор медицинских наук. профессор
Смягчение карантина в Австрии
Александр Щерба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Австрия
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