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7 апреля • обновлено в 23:20
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Коронавирус ударил по рынку труда. Итоги на карантине. день 22

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Читать материал на украинском

Риск дефолта: "Антиколомойський законопроект" - кто и зачем тормозит его принятия

Ярослав Желесзняк, народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Обвалились цены на арендованном жилье. Спрос снизился в пять раз

Есть ли на рынке украинской недвижимости иммунитет к коронавируса?

Елена Шуляк, народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

О медпомощь людям, которые болеют не коронавируса

Александр Литус,

доктор медицинских наук. профессор

Смягчение карантина в Австрии

Александр Щерба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Австрия

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