Коли я говорю про відсутність стратегії в уряду Зеленського, що я маю на увазі? Ми дивились останнє засідання уряду, і жодного питання, яке цікавить український народ.

Сьогодні ми знаходимось в ситуації економічного колапсу. Я говорив з представниками різних фермерських аграрних асоціацій, вони кажуть: ви знаєте, що зараз народ викидає, ледь не спалює, не знає, що робити з урожаєм ранніх культур, особливо Херсонська область, Запорізька, південь України.

Продовольчі ринки в жодному форматі не працюють, навіть сільські. Зараз повністю втрачається система фермерського сімейного бізнесу.

В мене питання: чому сільський ринок не може працювати? Врешті-решт, продовольчий ринок можна забезпечити нормальними антикарантинними умовами, і це не менша загроза на вулиці, чим, наприклад, в "Епіцентрі".

Сьогодні торгова мафія – супермаркетів тощо – просто знищує систему фермерства і сільського господарства

Сьогодні торгова мафія – супермаркетів тощо – просто знищує систему фермерства і сільського господарства. Люди їдуть на дачу, хочуть щось посадити. Де їм посадковий матеріал взяти?

Таких прикладів я можу навести достатньо багато. Але на останньому засіданні парламенту ні економіка, ні охорона здоров’я, ні соціальний захист не були темою обговорення.

Мені виглядає, що ті питання, які формував президент, Разумков – для іншої країни, не для України.