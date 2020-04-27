Чому не працюють ринки? Як торгова мафія знищує фермерство
Коли я говорю про відсутність стратегії в уряду Зеленського, що я маю на увазі? Ми дивились останнє засідання уряду, і жодного питання, яке цікавить український народ.
Сьогодні ми знаходимось в ситуації економічного колапсу. Я говорив з представниками різних фермерських аграрних асоціацій, вони кажуть: ви знаєте, що зараз народ викидає, ледь не спалює, не знає, що робити з урожаєм ранніх культур, особливо Херсонська область, Запорізька, південь України.
Продовольчі ринки в жодному форматі не працюють, навіть сільські. Зараз повністю втрачається система фермерського сімейного бізнесу.
В мене питання: чому сільський ринок не може працювати? Врешті-решт, продовольчий ринок можна забезпечити нормальними антикарантинними умовами, і це не менша загроза на вулиці, чим, наприклад, в "Епіцентрі".
Сьогодні торгова мафія – супермаркетів тощо – просто знищує систему фермерства і сільського господарства
Сьогодні торгова мафія – супермаркетів тощо – просто знищує систему фермерства і сільського господарства. Люди їдуть на дачу, хочуть щось посадити. Де їм посадковий матеріал взяти?
Таких прикладів я можу навести достатньо багато. Але на останньому засіданні парламенту ні економіка, ні охорона здоров’я, ні соціальний захист не були темою обговорення.
Мені виглядає, що ті питання, які формував президент, Разумков – для іншої країни, не для України.
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