Коронавирус: ситуация в Грузии

О том, как в других странах протекает пандемия. В Грузии ввели сухой закон

Со вчерашнего дня запрещено функционирование всех объектов продажи алкогольных напитков с целью борьбы с эпидемией коронавируса. Действовать он до 21 апреля. Кафе бары и рестораны отныне могут работать в режиме доставки. Из Грузии к нам присоединяется Гела Васадзе

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