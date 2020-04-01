Коронавирус: ситуация в Грузии
О том, как в других странах протекает пандемия. В Грузии ввели сухой закон
Со вчерашнего дня запрещено функционирование всех объектов продажи алкогольных напитков с целью борьбы с эпидемией коронавируса. Действовать он до 21 апреля. Кафе бары и рестораны отныне могут работать в режиме доставки. Из Грузии к нам присоединяется Гела Васадзе
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы