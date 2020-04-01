Главная Новости
1 апреля • обновлено в 22:03
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Коронавирус: ситуация в Грузии

26
Читать материал на украинском

О том, как в других странах протекает пандемия. В Грузии ввели сухой закон

Со вчерашнего дня запрещено функционирование всех объектов продажи алкогольных напитков с целью борьбы с эпидемией коронавируса. Действовать он до 21 апреля. Кафе бары и рестораны отныне могут работать в режиме доставки. Из Грузии к нам присоединяется Гела Васадзе

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Тема
Итоги
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Видео

Новости

Все новости