Коронавирус распространяется по миру: более 200 погибших

За сутки 30 января в Китае резко возросло число погибших из-за коронавирус 2019 nCoV.

Число жертв рекордно увеличилось на 43 человека, всего погибших состоянию на утро 31 января из – 213 человек.

Количество заразившихся при этом выросла на 1982 человека, это означает, что всего инфицированных 9692. Информацию обнародовали в Reuters со ссылкой на данные Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Из-за нового обострения вспышки коронавируса Китай решил чартерными рейсами вернуть жителей провинции Хубэй, которая считается эпицентром эпидемии, в Ухань, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"С учетом того, что жители провинции Хубэй, особенно жители Уханя, в последнее время столкнулись с реальными трудностями за рубежом, правительство Китая приняло решение как можно скорее направить чартерные рейсы и доставить их сразу в Ухань", – говорится в заявлении.

В Ухань уже успели вернуться туристы из Осаки, Сингапура, Таиланда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения после экстренного заседания в четверг, 30 января, признала вспышка нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба и обратилась к миру с призывом противодействовать болезни.

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