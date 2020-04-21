Коронавирус после Пасхи: где наибольшая опасность
130 тысяч верующих нарушили требования карантина и посетили богослужения 19 апреля. Когда может быть вспышка заражений коронавирусом после Пасхи?
Правда ли, что коронавирус значительно слабеет при температуре воздуха около 20 градусов?
Следует ли продлевать карантин в Украине?
На эти вопросы в эфире ObozTV ответила врач-эпидемиолог, председатель "Украинского санитарно-эпидемиологического общества" Людмила Мухарская.
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