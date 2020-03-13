Коронавирус переживут не все: врач-вирусолог про пандемию

Врач-вирусолог Алла Мироненко в прямом эфире отвечала на вопросы ведущего программы Итоги Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала пандемию коронавируса COVID-19 в мире и в Украине в частности.

"Сдержать распространение и изолировать страну полностью нам никак не удастся, но задача СМИ рассказать, как люди могут избежать заражения всех людей одновременно. Населению придется переболеть, но не все выйдут из болезни живыми. Речь идет о людях после 80-ти лет. Главное, чтобы все не заболели одновременно", - заявила врач-вирусолог.

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