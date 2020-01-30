Коронавирус отступает: новая статистика от китайских властей
Китайские врачи из отдельных провинций заявили об уменьшении количества новых больных коронавирусом.
Как пишет Global Times, эту информацию подтверждает и Национальная комиссия здравоохранения Китая.
Так, более чем в 10 провинциях Китая зафиксировано снижение числа новых инфицированных пациентов по сравнению с предыдущим днем.
В частности, отмечается, что, к примеру, 28 января в провинции Хубэй было зарегистрировано 840 новых случаев заболевания коронавирусом, в то время как 27-го эта цифра достигала 1291.
Параллельно с этим власти Китая заявили о зараженных 2019-nCoV во всем провинциям страны. Последним регионом, где подтвердился случай инфицирования, стал Тибетский автономный район.
Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения повторно созовет 30 января заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой коронавируса в Китае.
Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек. Всего зафиксировано 7711 подтвержденных случаев заболевания.
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