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30 января • обновлено в 16:17
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Коронавирус отступает: новая статистика от китайских властей

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Китайские врачи из отдельных провинций заявили об уменьшении количества новых больных коронавирусом.

Как пишет Global Times, эту информацию подтверждает и Национальная комиссия здравоохранения Китая.

Так, более чем в 10 провинциях Китая зафиксировано снижение числа новых инфицированных пациентов по сравнению с предыдущим днем.

В частности, отмечается, что, к примеру, 28 января в провинции Хубэй было зарегистрировано 840 новых случаев заболевания коронавирусом, в то время как 27-го эта цифра достигала 1291.

Параллельно с этим власти Китая заявили о зараженных 2019-nCoV во всем провинциям страны. Последним регионом, где подтвердился случай инфицирования, стал Тибетский автономный район.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения повторно созовет 30 января заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек. Всего зафиксировано 7711 подтвержденных случаев заболевания.

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