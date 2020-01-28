Коронавирус: как провериться в Украине

Украина в ближайшее время получит тест-системы, с помощью которых можно будет уменьшить продолжительность диагностирования нового коронавируса 2019-nCoV.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль в эфире программы "Свобода слова" на ICTV. При этом он уточнил, что на данный момент в мире нет средств для диагностики именно этого коронавируса.

Как проводится проверка

"Сначала пациента диагностируют на грипп. Если подтверждения диагноза нет, то проводится диагностика на тип коронавируса, который присутствует в Украине. Диагностические системы есть в лабораторных центрах каждой области страны", – рассказал Коваль.

Затем, в случае, если же и эти результаты также будут негативными, а самочувствие пациента не улучшится, образцы отправят в одну из двух лабораторий Киева, где проведут дополнительное обследование на все имеющиеся вирусы.

В случае отрицательного результата и в этих лабораториях образец отправят в лабораторию ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на фоне распространения коронавируса, от которого умерли уже более 100 человек, в СМИпоявились фотографии предположительного места его зарождения — рынка морепродуктов в китайском городе Ухань.

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