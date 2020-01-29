Коронавирус и новый глава ПАСЕ: обзор последних новостей
Ведущие прямого эфира ObozTV Марина Клим и Денис Похила сделали обзор интересных новостей по состоянию на утро среды 29 января.
Коронавирус атакует: число жертв растет
В Китае за 16 часов построили крыло для новой больницы
Прямые рейсы из Китая в Украину временно прекращаются
Украина ожидает тестов на определение коронавируса в ближайшие дни
Вицеспикером ПАСЕ выбрали главу российской делегации
Ярош обратился к Зеленскому
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