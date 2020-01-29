Коронавирус и новый глава ПАСЕ: обзор последних новостей

Ведущие прямого эфира ObozTV Марина Клим и Денис Похила сделали обзор интересных новостей по состоянию на утро среды 29 января.

Коронавирус атакует: число жертв растет

В Китае за 16 часов построили крыло для новой больницы

Прямые рейсы из Китая в Украину временно прекращаются

Украина ожидает тестов на определение коронавируса в ближайшие дни

Вицеспикером ПАСЕ выбрали главу российской делегации

Ярош обратился к Зеленскому

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