Корабли НАТО вошли в Черное море: Obozrevatel News в 10:00 от 29.03.2019

Корабли НАТО вошли в Черное море

Пять кораблей НАТО вошли в Черное море. Фрегаты военно-морских сил Канады, Испании и Нидерландов в сопровождении двух турецких эсминцев движутся в направлении Одессы. К приморскому городу они должны прибыть 1 апреля, чтобы принять участие в учениях "Морской щит" вместе с украинскими и грузинскими партнерами.

Столкнулись пассажирские поезда

В Италии в провинции Комо столкнулись два поезда. В результате, по разным данным, пострадали от пятидесяти до семидесяти пассажиров. По предварительным данным, один из поездов отправился на запрещающий сигнал семафора. Специалисты говорят - на участке не сработала система безопасности.

ОБСЕ не может продолжить миссию на Донбассе

ОБСЕ может прекратить свои работу на Донбассе. Постоянный совет ОБСЕ не может продлить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине. Об этом сегодня заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен на заседании Постоянного совета организации в Вене.

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