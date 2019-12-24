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24 декабря • обновлено в 17:56
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Корабль НАТО зашел в порт Одессы

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В Одессу утром 24 декабря зашел американский ракетный эсминец "Росс". Несмотря на сильный туман, он успешно пришвартовался к одному из дальних причалов порта.

Как сообщает "Думская", это тридцатый заход корабля НАТО в Черное море в этом году, из них 15 заходили в Одессу.

Эсминец "Росс" был спущен на воду в 1996 году. Корабль носит имя капитана Дональда Росса, который проявил героизм, отражая атаку японцев на Перл-Харбор в 1941 году.

Длина эсминца 154 метра, ширина 20. Он может развивать скорость до 32 узлов. Экипаж состоит из 337 человек.

Вооружен различными артиллерийскими и ракетными системами, в том числе противокорабельными ракетами "Гарпун". Также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Томагавк", которые способны нести ядерные боеголовки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, к причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран НАТО – Испании, Румынии, Болгарии и Италии.

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