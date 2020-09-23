Конвертоплани Osprey пролетіли над Києвом

Виктория Довгань Видео 16:00, 23.09.2020 Обновлено: 16:00, 23.09.2020
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