Контроль на въездах в Киев - функция спасателей лишь предоставить палатки

Видео 11:48, 16.04.2020 Обновлено: 11:51, 16.04.2020

С 16 апреля усиливается контроль на постах, выставленных на всех въезде в Киев.

В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующих в столицу. Это касается автобусов, пассажирского и легкового транспорта, перевозящих более трех пассажиров, включая водителя

Спасатели получили указание от штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации при КГГА, функция спасателей лишь предоставить палатки, поэтому в их пресс-службе отказались комментировать назначение палаток

Комментировать
Видео

Смотрите также

Европарламент поддержал вступление Украины в ЕС: подробности проекта

Усик не выдержал негатив в свой адрес и принял меры

Нардеп Новинский заразился коронавирусом

Раненые и замученные: у Зеленского показали вернувшихся из "ДНР" пленных

Россия готовит путь к интеграции Украины – Тука