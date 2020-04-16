Контроль на въездах в Киев - функция спасателей лишь предоставить палатки

С 16 апреля усиливается контроль на постах, выставленных на всех въезде в Киев.

В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующих в столицу. Это касается автобусов, пассажирского и легкового транспорта, перевозящих более трех пассажиров, включая водителя

Спасатели получили указание от штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации при КГГА, функция спасателей лишь предоставить палатки, поэтому в их пресс-службе отказались комментировать назначение палаток

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