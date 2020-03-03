Контракт и бюджет: эксперт об изменениях в образовании
Сергей Квит, Министр образования и науки Украины (2014-2016рр.) в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".
Он прокомментировал изменения в формировании бюджета контрактной формы обучения в государственных ВУЗах.
"Общий подход, он является правильным, потому что за такие деньги невозможно готовить специалистов, это демпинг, и он может рассматриваться в сопоставлении государственных учреждений и частных учреждений, они бывают разные. Здесь я бы лучше говорил о субъектах, которые предоставляют услуги образования. Поэтому подход является правильным", - заявил Квит.
Он отдельно остановился на вопросе подготовки журналистов в Украине и других гуманитарных специальностей, ближе к линии фронта.
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