Главная Новости
19 февраля • обновлено в 18:32
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Конкурс судей Верховного суда признали неконституционным: эксперт

126
Читать материал на украинском

Эксперт конситуцийного права Богдан Бондаренко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал заявления Сергея Сивохо о переносе презентации "Национальной платформы единства".

"Если мы хотим двигаться в направлении реинтеграции этих территорий, то речь о примирении так или иначе будет заходить. Но вопрос заключается в том, когда и с кем. Сейчас, я так понимаю, что Сивохо выполняет функцию, когда он высказывает тезисы, которые будет рискованно выражать Зеленскому или другим руководителям фракции", - заявил Бондаренко.

По мнению эксперта, слова о необходимости диалога абсолютно правильные, но заявления Сивохо эксперт назвал слишком нейтральными и неперсонифицированными.

Он также прокомментировал признание неконституционным проведение конкурса судей Верховного суда в Украине.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Студия OBOZREVATEL
Персона
Богдан Бондаренко (эксперт)
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости