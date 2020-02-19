Конкурс судей Верховного суда признали неконституционным: эксперт

Эксперт конситуцийного права Богдан Бондаренко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал заявления Сергея Сивохо о переносе презентации "Национальной платформы единства".

"Если мы хотим двигаться в направлении реинтеграции этих территорий, то речь о примирении так или иначе будет заходить. Но вопрос заключается в том, когда и с кем. Сейчас, я так понимаю, что Сивохо выполняет функцию, когда он высказывает тезисы, которые будет рискованно выражать Зеленскому или другим руководителям фракции", - заявил Бондаренко.

По мнению эксперта, слова о необходимости диалога абсолютно правильные, но заявления Сивохо эксперт назвал слишком нейтральными и неперсонифицированными.

Он также прокомментировал признание неконституционным проведение конкурса судей Верховного суда в Украине.

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