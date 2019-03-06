Конкурс на нового главу "Нафтогаза": Obozrevatel News в 15:00 от 06.03.2019

Конкурс на нового главу "Нафтогаза"

Правительство 23 марта объявит конкурс на должность главы правления "Нафтогаза". Об этом во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Он отметил, что конкурс будет открытым и пройдет при участии международных партнеров.

Отменили более 1200 норм регуляции бизнеса

Кроме того, во время заседания Владимир Гройсман заявил, что правительство отменило свыше тысячи двухсот норм и приказов, регулирующих бизнес. Премьер отметил, что сейчас контролерам нечего делать на предприятиях.

Ядерная сделка с Ираном и санкции США

А в Вене сегодня разрабатывают совместный план действий по иранской ядерной программе. С представителями официального Тегерана встречаются посредники из Германии, Франции, Великобритании, Китая и России.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!