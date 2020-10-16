"Конец Михо-эпохи" или "Убийственная партия"

Фокусируем внимание властей, общественности и месс-медиа на наиболее опасных вызовах для обоих издавна братских народов: Украины и Грузии.

В конце осени обоих наших странах состоятся выборы, которые определят будущие 5 лет жизни украинского и грузинского общества.

Для объективного анализа последствий режима Саакашвили и в сфере соблюдения прав человека, и в экономике, и в социально-медийном плане в этом выпуске информационно-аналитической программы "Фокус" будут приведены сравнения результатов его работы на посту Президента Грузии из уст явного симпатика Саакашвили популярного российского блогера Владимира Милова и его украинского коллеги из блогер-пространства Стаса Домбровского, лично работавшего с Саакашвили в период его губернаторства в Одесской области. Непосредственно в предвыборном штабе советника Саакашвили и его ставленника на пост мера Одессы Александра Боровика. Итак, поехали…